Mulher imobilizada por PM relata que pensou que iria morrer como George Floyd

247 - A mulher negra de 51 anos que foi imobilizada por um PM pisando em seu pescoço em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, relatou que, quando estava no chão, pensou que iria ser sufocada e morrer como aconteceu com George Floyd em uma ação policial em Minneapolis, distrito de Minnesota, nos EUA. A informação é do portal G1.

"Achei que iria ser morto como ele [George Floyd]. Eu estava no chão e lembrava daquela cena dele. Achei que iria morrer ali", disse a mulher. "Ainda não consigo dormir, acordo de noite várias vezes", acrescentou.

A afirmação foi feita na manhã desta terça-feira (14) durante o programa “Encontro da Fátima Bernardes”, da TV Globo.

