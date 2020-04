Mulher morre de covid-19 no Tocantins e agora todos estados do Brasil registram óbitos pela doença

Funcionária da prefeitura de Palmas morreu na noite de terça-feira (14), tornando-se a primeira vítima fatal do coronavírus no Tocantins. Com isso, odos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal registram mortes pela covid-19 edit

Sputnik - Uma funcionária da prefeitura de Palmas morreu pela COVID-19 na noite de terça-feira (14), tornando-se a primeira vítima fatal do coronavírus no Tocantins.

Agora, todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal registram mortes pela COVID-19, nome da doença provocada pelo vírus.

A paciente era servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas. Ela tinha 47 anos e estava internada desde 18 de março na UTI de um hospital particular, segundo o portal G1.

A paciente sofria de hipertensão e seu estado de saúde era considerado grave .

O óbito ainda não consta no boletim do Ministério da Saúde sobre o coronavírus. De acordo com o último informe da pasta, divulgado na terça-feira, o Brasil registra 25.262 casos confirmados da COVID-19, com 1.532 mortes.

Antes da morte da servidora, o Tocantins tinha 26 casos e nenhuma morte, de acordo com o ministério.

Sudeste concentra 55,9% dos casos

O estado mais atingido pela epidemia é São Paulo, com 9.371 casos e 695 mortes.

Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro, com 3.410 casos e 224 mortes; Ceará, com 2.005 casos e 107 óbitos; Amazonas, com 1.484 casos e 90 vítimas fatais; e Pernambuco, com 1.284 mortes e 115 mortes.

A região Sudeste concentra 55,9% dos casos (14.128). O Nordeste, tem 20,6% (5.213); o Norte, 9,6% (2.416); o Sul, 9,2% (2.317), enquanto o Centro-Oeste registra 4,7% (1.188).

