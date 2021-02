Mulher pula do 1º andar de prédio para fugir de assaltante que ameaçou estuprá-la

247 - Uma mulher em desespero pulou do 1º andar de um prédio para fugir de um assaltante que ameaçou estuprá-la, em Goiânia, segundo informações da Polícia Militar. As câmeras de segurança externas do edifício registraram quando ela caiu na calçada (vídeo acima). A mulher sobreviveu e está internada em um hospital da capital. A reportagem é do portal G1.

O caso aconteceu na sexta-feira (29/01). Segundo a Polícia Militar, o homem, que não teve o nome revelado, entrou em um salão do prédio, que fica no Parque Oeste Industrial, abordou a mulher e uma funcionária.

Em seguida ele usou uma faca para fazer ameaças de morte caso ela não tivesse relação sexual com ele. Os dois subiram para o andar de cima. Foi quando ela conseguiu abrir a rede de proteção da janela e pular. O homem fugiu pela mata.

Na queda, a mulher se machucou e precisou ser encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde passou por uma cirurgia. Segundo informações do hospital, a paciente se encontra em pós-operatório, internada em leito de enfermaria e com estado geral considerado regular.

