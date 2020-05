“Mulher que trepa gritando é qualidade”, diz senador Major Olímpio em live (vídeo)

Metrópoles - O líder do PSL no Senado, Major Olímpio (PSL-SP), causou polêmica nas redes sociais, durante quarentena imposta por conta da pandemia do coronavírus, ao usar uma frase de cunho machista durante live: No melhor estilo caubói, e de chapéu e rodeio, ele diz: “Boi que pula rodando e mulher que trepa gritando não é defeito, é qualidade”.

Segundo a coluna da Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo, o senador afirma que copiou a frase do falecido animador de rodeios Asa Branca, que a usava em seus eventos.

Na internet é possível encontrar versos parecidos, de cunho machista, que dizem: “Touro que salta girando/Cavalo que vai se esquivando/Mulher que ama gritando/Tem que ter um vaqueiro em cima cutucando”.

Em 1992, a cantora Beth Guzzo gravou uma música que dizia: “Cavalo que salta rodando/Mulher que ama gritando/Não é defeito, não. É qualidade”.

