Mulher se apresenta na delegacia como vítima de anestesista preso por estupro

Do Metrópoles - Uma segunda possível vítima do anestesista Giovani Quintella, de 31 anos, flagrado estuprando uma grávida no centro cirúrgico, diz que também pode ter sido abusada pelo médico. “Me lembro de ter tido meu filho, ele injetou algo no meu acesso e depois eu apaguei. Não é normal a pessoa apagar e não lembrar de nada” disse a vítima ao Metrópoles. A mulher destacou que o marido precisou ficar do lado de fora do centro cirúrgico.

A mulher fez um apelo para que quem tenha sofrido algum abuso nas mãos do anestesista vá até a delegacia denunciar. “Espero que ele fique preso por muito tempo e quem for vítima dele, que apareça, que denuncie, para que ele não saia da cadeia. A gente acha que está segura, protegida, e a pessoa se aproveita de um momento desses”, finalizou.

Após a repercussão do caso, a jovem de 23 anos, que deu à luz a gêmeos no início de julho, lembrou do anestesista e de atitudes suspeitas cometidas por ele. “Só lembro de ter acordado no dia seguinte e toda suja de uma coisa branca, segundo minha família”, disse a jovem, destacando que estava suja no rosto, no pescoço e na orelha.

