Mulheres convocam ato "Bolsonaro nunca mais" para este sábado

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - A jornada de manifestações contra Jair Bolsonaro neste ano ainda não acabou. A última manifestação de 2021 pela saída de Bolsonaro do poder será puxada por mulheres que compõem coletivos feministas da Campanha Nacional Fora Bolsonaro, de movimentos populares, setoriais de partidos políticos e sindicatos.

Assim como as jornadas de manifestações “Ele Não” que ocorreram em 2018, os novos protestos terão o protagonismo das mulheres com o lema “Bolsonaro Nunca Mais”. Os atos acontecerão em todo o país neste sábado (4).

Leia a íntegra na Fórum.

PUBLICIDADE

Locais e horários

Aracaju (SE) – 9h, Praça do Mercado

Belo Horizonte (MG) – 14h, Praça da Liberdade

Brasília (DF) – 15h – Praça Marielle Franco – Setor Comercial Sul

PUBLICIDADE

Cuaibá (MT) – aguardando hora e local

Curitiba (PR) – 9h, na Praça Santos Andrade

Florianóplis (SC) – 9h30, Largo da Alfândega

PUBLICIDADE

Fortaleza (CE) – 15h, Praça da Gentilândia, Benfica

Goiânia (GO) – 9h, em frente a Catedral Metropolitana

João Pessoa (PB) – 9h, concentração será no Lyceu Paraibano e caminhada até o Ponto de Cem Réis, concluindo com um ato público cultural com apresentações artísticas, oficina de cartazes e performances.

PUBLICIDADE

Maceió (AL) – 17h, Praça Marcílio Dias

Natal (RN) – 15h, no cruzamento da Bernardo Vieira com a Salgado Filho, em frente ao Midway

Palmas (TO) – agurdando horário e local

Porto Alegre (RS) – 16h, Praça do Tambor, próximo à Usina do Gasômetro

Recife (PE) – 14h, Praça do Diário

Rio de Janeiro (RJ) – 10h, Candelária

Salvador (BA) – 13hs, na Praça da Fazenda Grande 2, próximo à Companhia da Polícia Militar.

São Luís (MA) – 15h, Praça Gonçalves, no Centro

São Paulo (SP) -14h, Masp, na Avenida Paulista

Anchieta (SC) – 16h, colocação de faixas, cruzes e laços lilás na Praça

Blumenau – 10h30, Praça do Teatro Carlos Gomes

Campina Grande (PB) – 9h, Praça da Bandeira – terá distribuição de panfletos, intervenções e apresentações culturais.

Campinas (SP) – 9h, Largo do Rosário

Caxias (RS) – 16h, Praça Dante Alighieri

Chapecó (SC) – 8h, faixaços e panelaços nos semáforos; e, 11h30, debate de conjuntura no SITESPM

Juazeiro do Norte (CE) – 16h, no Giradouro

Mossoró (RN) – 8h, Praça do Pax

Santos (SP) – agurdando hora e local

São Miguel do Oeste (SC) – 14h30 – Praça Belarnino Anonni

Sorocaba (SP) – 18h30, Rua Julio Hamsen, 140

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: