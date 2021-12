Mulheres em todo país marcham contra Bolsonaro neste sábado

Mulheres de movimentos populares, de centrais sindicais, coletivos feministas e partidos políticos ocupam as ruas do país contra o governo de Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Brasil de Fato - Neste sábado (4), mulheres de movimentos populares, de centrais sindicais, coletivos feministas e partidos políticos ocupam as ruas do país contra o governo de Jair Bolsonaro (PL). Entre as entidades que participam da organização dos atos estão a Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), a Marcha Mundial de Mulheres (MMM), o Movimento Negro Unificado (MNU), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a União de Negras e Negros pela Igualdade (Unegro).

A convocatória também foi feita por setoriais de mulheres do Partido dos Trabalhadores (PT), do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Central de Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil (CTB).

De acordo com Sonia Coelho, da Sempreviva Organização Feminista e da MMM, "é importante a gente tirar o Bolsonaro, nem que seja um dia antes dele terminar o governo dele”. Para ela, “é impossível continuar convivendo com um governo que destrói vidas e direitos todos os dias”. A representante do Levante Feminista Contra o Feminicídio, Rita Andrade, ressalta que o governo do presidente Jair Bolsonaro provocou um imenso desmonte nas políticas públicas que “vinham gerando avanços sociais significativos” para a população brasileira, e que a destruição desses instrumentos impactou fortemente as mulheres.

PUBLICIDADE

“A gente vai vendo que as mulheres negras, as mulheres periféricas, indígenas são ainda mais atingidas nesse cenário. Então, o ato do dia 4 é mais uma forma da gente dizer em conjunto que tem que dar um basta para este governo, que não existe a menor possibilidade de seguir com esse governo nefasto, genocida, ecocida. Um governo que vem matando as mulheres, vem matando nossos filhos, a população negra, um governo que não cuida do povo brasileiro”, diz a feminista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE