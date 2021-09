Mulheres indígenas queimam boneco de Bolsonaro na praça onde morreu Galdino (vídeo)

Ato final da Marcha das Mulheres Indígenas ocorreu na Praça do Compromisso, local exato onde Galdino, cacique da tribo Pataxó Hã-hã-Hãe, foi queimado em 1997 edit

Fórum - A Marcha das Mulheres Indígenas que ocorreu em Brasília na última sexta-feira (10), teve um final simbólico.

As indígenas encerraram o ato na Praça do Compromisso, localizada entre as quadras 703/704 da Asa Sul da capital federal, o local exato onde Galdino, cacique da tribo Pataxó Hã-hã-Hãe foi queimado em 1997.

No local, elas queimaram um boneco do presidente Jair Bolsonaro. Veja o vídeo abaixo:

Na II Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, na praça onde queimaram o índio Galdino para se divertir, elas queimam o Boneco do BOZO.#MarcoTemporalNao #VotouPEC32NãoVolta pic.twitter.com/SAeBAG4yfh — Leila Argollo Lula da Silva (@Leila_Argollo) September 11, 2021

