Mulheres são a resistência a Bolsonaro e mais à esquerda do que homens

Portal Fórum - Há um recorte de gênero no posicionamento político da população brasileira. A 3ª Pesquisa Fórum mostra que as mulheres estão em numero muito maior na oposição a Bolsonaro do que os homens e que também são muito menos impactadas pelas pautas reacionárias de fechamento do Congresso, Supremo Tribunal Federal e intervenção militar. Elas também se dizem mais de esquerda e centro-esquerda e são mais petistas.

Entre as mulheres, por exemplo, o índice de ótimo e bom de Bolsonaro soma 28,8% contra 42,2% entre os homens. No regular, há um empate. 21,1% entre homens e 21,9%, mulheres. Já no ruim e péssimo a diferença também é grande. Mulheres, 47,3%; homens, 35,1%.

Leia a íntegra da pesquisa no Portal Forum

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.