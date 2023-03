Mulheres são as mais afetadas pelo agronegócio, diz dirigente do MST

Apoie o 247

Brasil de Fato - Entre os dias 6 e 8 de março, as mulheres do Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais Sem Terra(MST) realizam uma jornada de luta denunciando o avanço do agronegócio, a fome e a violência. Para falar sobre isso, o programa Central do Brasil desta terça-feira(07) entrevistou Lucineia Freitas. Ela é dirigente nacional do setor de gênero do MST.

Além de relatar a programação da jornada, Lucinei afirmou que as mulheres são as mais prejudicadas pelo agronegócio

"Com o avanço agronegócio, as mulheres são as mais impactadas. Esse modelo de produção gera fome e violência. Para enfrentar a fome e a violência, desde a violência contra o território até a violência contra os nossos corpos, a gente precisa efetivar uma política de reforma agrária que comece a reorganizar a estrutura fundiária do Brasil", apontou.

Ela cita que o agronegócio é o modelo de produção que gera fome e expulsa as mulheres de seus territórios no campo. Por isso, a jornada tem organizado, em quase todas as capitais, os acampamentos pedagógicos.

"Esses acampamentos têm a função de promover o processo de formação e organização das mulheres, troca de experiências e oficinas. É uma semana de luta. ,A gente vai ter também ações de solidariedade, com distribuição de alimentos. e feiras da Reforma Agrária", explicou.

Na entrevista, Freitas comentou as recentes ocupações de terra feitas por mulheres do movimento no interior da Bahia. Ela explicou que é uma ação permanente do MST e que o processo de ocupação de terra é condição para manter o processo de produção.

"O MST, no último período, se destacou pelas ações de solidariedade. Estas ações foram possíveis porque nós produzimos alimentos. Para produzir alimentos, esse território precisou ser ocupado, negociado, precisou ter efetivado a política de assentamento", explicou.

