Musk considera levar o Twitter de volta à bolsa de valores

Após fechar o capital do microblog, o CEO da Tesla conversa com investidores formas de ampliar o financiamento para sua nova aquisição edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Elon Musk articula novas formas de financiamento para concretizar a compra do Twitter, por US$ 44 bilhões. Uma das opções seria abrir o capital da companhia e negociar ações na bolsa de valores novamente em um período de três anos, de acordo com informações divulgadas pelo Wall Street Journal nesta terça-feira (3/5) .

O CEO da Tesla tem conversado com grandes empresas de investimentos e pessoas físicas que possuem um grande patrimônio com o objetivo de atingir um maior financiamento para a aquisição do microblog.

Os diálogos travados por Musk com investidores tem como finalidade reduzir o valor investido, por meio de capital próprio, do empresário sul-africano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE