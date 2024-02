Na chegada ao Egito, Lula e Janja visitam pirâmides. Presidente cumpre intensa agenda de chefe de Estado nesta quinta-feira

Apoie o 247

247 - Depois de mais de doze horas de viagem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja desembarcaram na quarta-feira (14), na capital do Egito, Cairo, e foram recepcionados pelo Governo do país com uma visita às Pirâmides de Gizé, Esfinge e ao Grande Museu Egípcio.

Pela rede social X, antigo Twitter, Lula anunciou: “Acompanhados por Khaled El-Enany, ex-ministro do Turismo e Antiguidades do Egito, vivenciamos uma grande aula de história da humanidade, com ênfase na importância da preservação e da memória cultura. Especialista da arte e história Egípcia, Khaled esteve recentemente no Rio de Janeiro visitando o Museu Nacional, que pegou fogo em 2018, e abrigava o maior acervo de Egiptologia da América Latina. Ele colocou toda sua experiência e conhecimento à disposição para recuperarmos o acervo do nosso Museu Nacional.”

Nesta quinta-feira (15), o presidente cumprirá intensa agenda de chefe de Estado: audiência com o presidente Abdul Fatah Al-Sisi e visita à sede da Liga dos Estados Árabes.

Os pronunciamentos do presidente Lula no Egito são aguardados com grande expectativa. O Egito está envolvido em intensas negociações por uma solução política que ponha fim ao genocídio israelense contra os palestinos. Lula tem manifestado frequentemente a solidariedade do Brasil à causa palestina.

