Na África, Lula irá se reunir com primeiro-ministro da Palestina

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontra neste sábado (17) com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh, e participa da Cúpula da União Africana, em Adis Abeba, capital da Etiópia. De acordo com informações do G1, o presidente brasileiro se encontraria com António Guterres, mas o secretário-geral das Nações Unidas cancelou a viagem.

De acordo ainda com a reportagem, nesta sexta-feira (16), o presidente visitou o museu, participou de solenidade, de reuniões com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmede, e de um evento sobre financiamento climático para agricultura e segurança alimentar. Lula desembarcou na Etiópia na tarde desta quinta-feira (15).

Esse é o segundo giro de Lula por países da África desde que tomou posse como presidente da República. Ele teve atividades no Egito na quarta-feira (14) e quinta-feira (15). No ano passado, Lula passou por África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe.

Saiba mais - Durante sessão de abertura da cúpula anual da União Africana, em Adis Abeba, na Etiópia, como líder convidado de fora do continente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a condenar o genocídio cometido por Isarel contra os palestinos e classificou como "desproporcional" aos ataques do Hamas. O chefe do executivo ainda pediu apoio das nações africanas para a reforma do sistema de governança global, afirmando que a resposta para as “mazelas atuais não virá da extrema direita racista e xenófoba".

"O momento é propício para resgatar as melhores tradições humanistas dos grandes líderes da descolonização africana. Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra civis israelenses e demandar a liberação imediata de todos os reféns", afirmou o presidente.

