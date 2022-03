“Na Europa, Dallagnol estaria preso”, diz Lenio Streck

Apoie o 247

247 - O jurista Lenio Luiz Streck criticou a postagem feita por Deltan Dallagnol no Twitter sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e alertou para a gravidade das ilegalidades cometidas pelo ex-procurador quando integrava a força-tarefa da Operação Lava Jato.

"Dallagnol se diz 'injustiçado'. Ora, ele escapou barato. Pintou e bordou. Ganhou dinheiros com palestras em conflito de interesse. Tentou uma fundação de bilhões e levou chinelada do STF. Na Europa estaria preso. Agora o STJ fez ele literalmente PAGAR pelos seus atos!", escreveu o jurista no Twitter.

O STJ determinou que Dallagnol indenize em R$ 75 mil o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por causa da apresentação do PowerPoint contra o petista em 2016.

No Twitter, Dallagnol criticou a "reação do sistema, nua e crua".

