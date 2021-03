Na gestão da pandemia, rejeição a Bolsonaro é bem maior do que de governadores, diz Pesquisa Fórum

Revista Fórum - A avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro e do governo federal na gestão da pandemia despencaram e estão no pior índice de rejeição desde abril de 2020. É o que revela a 8ª edição da Pesquisa Fórum, realizada entre 12 e 16 de março, em parceria com a Offerwise. A piora na avaliação coincide com o momento mais grave da crise sanitária, quando o Brasil atingiu recorde no número diário de mortes pela Covid-19.

Em abril do ano passado, a atuação do presidente na gestão da pandemia era considerada ótima ou boa por 38,9% dos entrevistados. Nesta edição, em março, apenas 23,2% responderam que a atuação de Jair Bolsonaro é positiva. Já o índice de avaliação negativa (ruim e péssimo), em abril, era de 35,4%. Agora, disparou e chegou ao recorde de 54,2%. Ou seja, mais da metade da população não concorda com a maneira negacionista como Bolsonaro tem lidado com a pandemia.

O índice regular se manteve estável, em abril de 2020 era de 23%, agora é de 20,7%. Pessoas que não souberam responder foi de 2,7% para 1,9%.

