Na Globo, Janja cita compromissos como futura primeira-dama: 'trazer à luz temas que carrego na minha história'

247 - A próxima primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse às jornalistas Poliana Abritta e Maju Coutinho que o compromisso dela "é trazer à luz alguns temas que eu carrego na minha história". A entrevista será divulgada no próximo domingo (13) no programa Fantástico, da Globo. Maju questionou: "Você poderia citar para a gente três compromissos com o Brasil nos próximos anos?". As declarações da socióloga foram publicadas pelo portal G1.

"A questão de violência contra mulheres", disse Janja. "Nós vamos trabalhar isso com muita força. Alimentação é outro compromisso importante. Que não é só a alimentação saudável, mas garantir a alimentação. Isso é um compromisso de governo. E, com certeza, a questão do racismo. Que é uma coisa que a gente não consegue mais admitir na sociedade", acrescentou.

A jornalista Poliana Abritta perguntou: "Janja, primeira-dama do Brasil. Já caiu a ficha?".

"Ainda não", respondeu a futura primeira-dama. "Eu acordo e, tipo, tem que pensar uns 30 segundos para dizer: ‘Nossa, vamos virar essa chave que agora a vida vai mudar um pouco’. E vai mudar... E vamos mudar muito!".

