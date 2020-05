Na GloboNews, Osmar Terra prega o fim do isolamento social; Mandetta não esconde a indignação

Em debate com o ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Humberto Costa, o deputado federal Osmar Terra afirmou que o isolamento social não tem eficácia no combate ao coronavírus, contrariando a OMS edit

247 - Em debate promovido pela GloboNews neste sábado (9) entre os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Humberto Costa, o deputado federal Osmar Terra pregou pelo fim do isolamento social, seguindo a cartilha de Jair Bolsonaro.

Ele afirmou que a "quarentena" não tem eficácia, contrariando as orientações da Organização Mundial da Saúde. “É preciso acalmar a população, ela sabe decidir se for bem informada. Depois que a epidemia está circulando, trancar as pessoas em casa é um erro. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Isso não tem. 10 mil mortos com essa quarentena. Não tem resultado isso. E não seria pior se não tivesse”, disse.

Mandetta não conseguiu esconder sua indignação com as falas de Terra, levando as mãos ao rosto por várias vezes. “Quem coloca os fatos de forma mais dura, todos os dias, é o vírus. Nós vamos ter que passar por isso. Isso não é nenhum prazer passar por isso. Isso é terrível. Enquanto a gente tiver imprensa livre mostrando os fatos, os fatos vão falar por si”, falou Mandetta.

A GloboNews foi criticada por internautas por ter dado espaço a Osmar Terra. Quando se coloca Mandetta e Humberto Costa para debater já há contraponto suficiente, há uma divergência ideológica ali, mas o debate se dá num nível racional. A Globo News ao incluir Osmar Terra prejudica o debate porque sua fala é negacionista, baseada em achismo e fake news”, escreveu um deles.

