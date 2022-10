Na OEA, Brasil se abstém de votar revogação de Guaidó e apoio à Ucrânia

Apoie o 247

(Reuters) - Brasil, México e Argentina abriram mão de assinar uma declaração de apoio à Ucrânia e condenação à Rússia lida nesta quinta-feira (6) na Assembleia-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), em Lima. O documento, que não constitui uma decisão do órgão, foi apresentado pela Guatemala e aplaudido pelos Estados Unidos.

Intitulado "Apoio contínuo para o fim da agressão russa na Ucrânia", o texto declara a "renovada e enérgica condenação à invasão ilegal, injustificada e não provocada da Ucrânia", destacando preocupação "com a indiferença e o desprezo por parte da Federação Russa aos apelos [...] para a retirada de suas forças militares da Ucrânia".

Na Assembleia, a delegação brasileira se absteve em outra votação nesta quinta —que deu mais um sinal do enfraquecimento político de Juan Guaidó. Na decisão, só quatro países votaram a favor de manter as credenciais dos representantes do opositor venezuelano nas reuniões do bloco. O resultado final, porém, não mudou a situação, já que a revogação dependia do apoio de dois terços dos membros.

A abstenção brasileira, em certa medida, contrasta com o apoio dado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), crítico ferrenho da ditadura de Nicolás Maduro, ao opositor. Outros oito países se abstiveram, incluindo os de governos direitistas Equador, Costa Rica, El Salvador e Uruguai.

Dezenove votaram pela revogação, reforçando a guinada à esquerda da América Latina. Entre eles, Argentina, Bolívia, Chile, México e Colômbia. Este último recém-estreitou laços com Maduro —no final de setembro, o esquerdista Gustavo Petro reabriu parcialmente as fronteiras, em aproximação planejada desde sua campanha. EUA, Canadá, Paraguai e Guatemala, por sua vez, votaram a favor de Guaidó.

