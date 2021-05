Na ONU, chanceler do Brasil manteve política pró-Israel, mas pediu "contenção máxima" nos bombardeios sobre Gaza

247 - O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, aceitou receber, nesta sexta-feira, 21, uma delegação de embaixadores árabes em Brasília, diante da situação vivida entre Israel e Palestina nas últimas semanas.

Em documento enviado ao Conselho de Segurança da ONU, no domingo, 16, antes do cessar-fogo estabelecido entre Israel e Hamas, França defendeu que o exército israelense exercesse "contenção máxima" nos bombardeios sobre Gaza.

Isto é, diante do caos gerado pelo Estado de Israel, pediu a redução dos bombardeios, que mataram centenas de pessoas, inclusive crianças, deixaram milhares de sem-teto, atingiram órgãos de imprensa, entre outras coisas.

Apesar de moderado se comparado com a posição de Jair Bolsonaro, o documento do embaixador manteve o argumento contra o “lançamento indiscriminado de foguetes contra centros populacionais israelenses pelo Hamas e outros grupos militantes, que são inaceitáveis e precisam parar imediatamente" - desconsiderando que o “conflito” foi iniciado pelo Exército de Israel, que no final do Ramadã (evento sagrado da religião muçulmana) atacou islâmicos em mesquitas.

O ministro mantém a linha pró-Israel do governo Bolsonaro, mas sobre os "relatos de danos a vidas inocentes e a infraestrutura civil causados por ataques aéreos israelenses", ele escreveu:

“Pedimos que as forças de segurança de Israel exerçam contenção máxima (maximum restraint) e respeitem as leis humanitárias internacionais enquanto exercem seu direito inalienável de autodefesa sob a Carta das Nações Unidas”.

Desta forma, defendeu o “direito inalienável de autodefesa” de Israel, mas pediu contenção e aceitou receber diplomatas árabes, enquanto Bolsonaro ignorou totalmente o que acontecia na Palestina.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.