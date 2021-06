'Na pandemia, notícias falsas mataram pessoas e deram dinheiro para outras', diz Boulos sobre Alexandre Garcia

Documento enviado à CPI da Covid pelo Google mostra que o jornalista bolsonarista Alexandre Garcia, da CNN Brasil, lucrou quase R$ 70 mil com a propagação de desinformação durante a pandemia edit

247 - Ex-candidato à prefeitura de São Paulo e um dos líderes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos comentou no Twitter neste domingo (13) a notícia de que o jornalista bolsonarista Alexandre Garcia, da CNN Brasil, teria recebido quase R$ 70 mil em remuneração pela audiência e publicidade em seus vídeos que continham mentiras sobre a pandemia de Covid-19.

A doença, que já matou mais de 484 mil pessoas no Brasil, foi utilizada por outros para ganhar dinheiro por meio da desinformação, destacou Boulos. "Alexandre Garcia lucrou quase R$ 70 mil no YouTube com fake news. Notícia falsa matou gente na pandemia e deu dinheiro para outros".

O documento que mostra o lucro de Garcia com a desinformação foi fornecido pelo Google à CPI da Covid.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.