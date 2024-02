Na reunião ministerial golpista, Bolsonaro criticou "os traíras que já passaram pelo nosso governo" (vídeo)

Apoie o 247

247 - Novo trecho do vídeo da reunião ministerial ocorrida em 5 de julho de 2022, obtido pela colunista Bela Megale, do jornal O Globo, e reproduzido pelo UOL, mostra Jair Bolsonaro (PL) proferindo duras críticas a ex-integrantes de seu próprio governo, os denominando de "traíras".

No vídeo, Bolsonaro menciona "traíras", incluindo militares, e faz menção a um "porta-voz" de seu governo. Embora não os cite nominalmente, ele os acusa de se tornarem "inimigos" e de tentarem prejudicá-lo. "Olha o outro traíra, que eu mandei para os Estados Unidos. Dei emprego pra ele de 22 mil dólares por mês, né, Paulo Guedes? O outro irmão dele, 10 mil dólares por mês. E o cara vira inimigo. E alguns preocupados dele ser preso. Não vai ser preso. Ele está pronto pra fazer uma delação premiada no Supremo. O que ele vai falar? O que der na cabeça dele", declarou Bolsonaro. "Olha os traíras que já passaram pelo nosso governo. Inclusive militares. Tem um militar aí, general, que tinha interesse em compra de armamento em Israel através do respectivo filho, daí vira inimigo mortal da gente. Olha o outro que foi, aqui, porta-voz. Ficou um ano sem fazer porra nenhuma aqui, porque eu acabei com a figura do porta-voz, mas quando ele foi embora, não interessa o motivo, virou grande escritor de jornal para sacanear a gente".

Parte da transcrição dessa reunião foi utilizada na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que embasou uma operação realizada na quinta-feira (8), mirando uma organização criminosa que teria agido para tentar um golpe de Estado.

De acordo com Moraes, a reunião "nitidamente, revela o arranjo de dinâmica golpista no âmbito da alta cúpula do governo, manifestando-se todos os investigados que dela tomaram parte".

A gravação foi apreendida na casa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, como parte das investigações em curso sobre possíveis crimes cometidos durante o governo anterior.

EXCLUSIVO 🚨| Confira o vídeo da reunião ministerial realizada por Jair Bolsonaro em 5 julho de 2022 que foi uma das bases da operação da PF. No material, obtido pela colunista do GLOBO Bela Megale [@BelaMegale], Bolsonaro ordena que seus ministros atuem para questionar o… pic.twitter.com/7f77MtYBWH continua após o anúncio February 9, 2024

