Na tentativa de convocar apoiadores para o 7 de setembro, Salles confunde Dom Pedro com Deodoro

Revista Fórum - O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles mostrou nas redes sociais que, definitivamente, conhecimento histórico não é seu forte. Na onda do bolsonarismo para inflar os atos golpistas convocados para 7 de setembro, Dia da Independência, o homem que despertou a fúria de ativistas ambientais mundo afora com suas posições favoráveis à destruição da natureza fez uma postagem tão confusa que é até difícil de explicar.

Na tentativa de bajular Jair Bolsonaro e compará-lo a uma figura histórica importante, Salles publicou uma montagem do presidente no lugar do marechal Deodoro da Fonseca, sentado de forma imponente em seu cavalo, numa pintura de Henrique Bernadelli, de 1891, retratando o momento em que o militar proclamava a República, no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1889.

A montagem tosca passaria batido se não fosse por um fato simples: a convocação para as manifestações faz alusão à Independência do Brasil, ocorrida 67 anos antes, em 7 de setembro de 1822, e levada a cabo por Pedro I, que quando declarou a ruptura com Portugal estava na condição de príncipe regente, sendo nomeado imperador do Brasil em 12 de outubro do mesmo ano.

Dia 07/09 não é pra baderna ou ataque às instituições. Muito pelo contrário. É para defender a verdadeira democracia, a liberdade e o Estado de Direito. Quem ama o Brasil, tem um pingo de vergonha na cara e algum sangue nas veias, estará nas ruas! #Dia7VaiserGigante pic.twitter.com/WOmPIGyB7L August 29, 2021

