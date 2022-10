Na TV, Lula destaca relação com o papa, violência política e propostas econômicas: "democracia é comer, ter casa, trabalho"

Apoie o 247

247 - A nova propaganda eleitoral do ex-presidente Lula (PT) exibida na TV nesta sexta-feira (14) destaca, além de outros elementos, as propostas econômicas do petista, como o Desenrola Brasil e o Empreende Brasil.

O Desenrola Brasil consiste em garantir que os brasileiros quitem suas dívidas e saiam do SPC ou Serasa. Já o Empreende Brasil visa auxiliar e fomentar os pequenos empreendimentos.

Além disso, em meio à guerra religiosa que Jair Bolsonaro (PL) tenta trazer ao Brasil, colocando os evangélicos contra Lula, o ex-presidente aparece na propaganda cumprimentando o papa Francisco, com quem tem alguma relação.

A peça também relembra o assassinato do petista Marcelo Arruda, morto a tiros por um bolsonarista no dia de seu aniversário, comemorado em uma festa com temática do PT.

