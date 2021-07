Na volta do recesso do Judiciário, Supremo dará resposta a ameaças golpistas

Presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) fará discurso em defesa da democracia na retomada dos trabalhos do Judiciário edit

247 - O ministro Luiz Fux, presidente do STF, pretende incluir no discurso que fará de reabertura dos trabalhos no Judiciário após o recesso um recado aos golpistas que fizeram ameaças às eleições de 2022, caso o voto impresso não seja aprovado.

O magistrado ainda não fechou o teor da fala, mas decidiu que reforçará a importância à democracia e à Constituição, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Setores do Poder Judiciário avaliam que é preciso enfrentar mais energicamente as ameaças provenientes de militares e reafirmar o princípio de que eles não devem se intrometer na vida política.

