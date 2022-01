Napp Mulher repudia declarações de Washington Quaquá contra Dilma e cobra providências do PT

Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas sobre Mulheres pediu retratação e desculpas públicas do vice-presidente do PT à ex-presidenta Dilma Rousseff edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas sobre Mulheres (Napp) divulgou neste sábado (1) nota em que repudia as declarações do vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, contra a ex-presidenta Dilma Rousseff.

Questionado sobre o papel de Dilma na campanha eleitoral do ex-presidente Lula, Quaquá respondeu que “Dilma não tem mais muita densidade eleitoral para ter um papel eleitoral central na campanha do Lula”.

"Dilma Rousseff tem uma vida absolutamente ética e decente dedicada, desde a juventude, à defesa das mulheres, da população mais pobre, da soberania nacional e da democracia radical: uma história de vida que fala por si, inscrita nas lutas democráticas de nosso país", rebateu o Naapp.

PUBLICIDADE

Leia a nota na íntegra:

NOTA DE REPUDIO E DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

O NAPP Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas sobre Mulheres vem a público manifestar seu mais contundente repúdio à recente fala injusta, abominável, equivocada e misógina do Vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, Quaquá, em referência à sempre nossa Presidenta Dilma Rousseff e que acabou por atingir as mulheres brasileiras e, com elas, a cidadania como um todo.

PUBLICIDADE

Dilma Rousseff tem uma vida absolutamente ética e decente dedicada, desde a juventude, à defesa das mulheres, da população mais pobre, da soberania nacional e da democracia radical: uma história de vida que fala por si, inscrita nas lutas democráticas de nosso país.

Lutou bravamente contra a ditadura civil militar. Foi presa e torturada durante quase três anos. Secretária de Estado no Rio Grande do Sul e Ministra da República nos dois governos Lula, foi, pelo voto popular, eleita e reeleita Presidenta do Brasil, gozando, nacional e internacionalmente, de grande reputação e reconhecimento eleitoral e político.

Diante desses fatos e da gravíssima e inaceitável fala do Vice-presidente do partido, o NAPP Mulher, repudiando-a amplamente, dirige-se à direção nacional do Partido dos Trabalhadores requerendo que sejam tomadas, de forma urgente e firme, todas as medidas cabíveis ao caso, inclusive exigindo do referido Vice-presidente sua retratação e desculpas públicas à altura do gravame praticado por sua inaceitável fala.

PUBLICIDADE

Dilma nos representa!

Somos todas Dilma!

São Paulo 1/1/2022

PUBLICIDADE