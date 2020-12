'Nada a ver com o governo', diz Mourão sobre a prisão de Crivella, aliado de Bolsonaro

"Para o governo não tem impacto nenhum. Tem nada a ver com a gente", afirmou o vice-presidente Hamilton Mourão sobre a prisão de Marcelo Crivella, aliado de Jair Bolsonaro. Segundo investigadores, o valor arrecadado em propina pela organização criminosa chefiada pelo prefeito do Rio chega a R$ 50 milhões edit

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que a prisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), aliado de Jair Bolsonaro, não tem "nada a ver" com o governo. "Para o governo não tem impacto nenhum. Tem nada a ver com a gente", disse a jornalistas. As investigações apontaram a existência de um "QG da Propina" no Executivo municipal. Empresários pagavam para ter acesso a contratos e para receber valores que eram devidos pela gestão municipal. Segundo investigadores, o valor arrecadado em propina pela organização criminosa chefiada por Crivella chega a R$ 50 milhões.

"Isso aí é questão policial, segue o baile, investigação e acabou", disse o vice-presidente, que também amenizou o fato de Bolsonaro ter apoiado Crivella na eleição municipal deste ano. "Isso aí, a gente apoia tanta candidatura aí. Não tem nada a ver", acrescentou.

Em entrevista à imprensa, o prefeito classificou como "perseguição política" a ação deflagrada pela Polícia Civil e o Ministério Público do Rio. "Lutei contra o pedágio ilegal, tirei recursos do carnaval, negociei o VLT, fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro", afirmou ele.

Apoiado por Bolsonaro, Marcelo Crivella foi derrotado pelo ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) no segundo da eleição municipal por 64% a 35% dos votos.

