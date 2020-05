Namorada de filho 04 de Bolsonaro perde tia para Covid-19: “não é só uma gripezinha”

Revista Fórum - A modelo e influenciadora Luana Dellevedove, namorada de Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, foi às redes sociais para anunciar que perdeu uma tia-avó para a Covid-19. “Não é uma gripezinha”, escreveu.

Em seu perfil no Instagram, que é bloqueado apenas para seguidores, ela relata que sua tia, Nicolina Dellevedove, morreu nesta segunda-feira (11) em Limeira, no interior de São Paulo. “Luto, descansa em paz, minha tia-avó”, escreveu. “Sim, infelizmente a 2ª morte por coronavírus em Limeira (SP) é da minha família”, continuou.

Em seguida, a namorada do 04 fez um apelo aos “governantes” para que respeitem as vítimas da Covid-19. “Reflitam, repensem, se coloquem no lugar de tantas famílias que estão passando o que a nossa família está passando. Respeitem a dor de tantas pessoas. Gostaria imensamente que os governantes fossem mais respeitosos com cada vida ceifada e sufocada pelo coronavírus”, escreveu.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.