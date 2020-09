“Não adianta mentir”, diz Flávio Dino sobre discurso de Bolsonaro na ONU

Fórum - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), criticou o discurso do presidente Jair Bolsonaro na 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira (22), e disse que não adianta o ex-capitão “mentir” sobre os incêndios florestais. Para ele, entretanto, fala foi uma “deslealdade absurda”.

“Não se coloca incêndio debaixo do tapete. Incêndio a gente apaga. Não adianta mentir, é feio e aprendemos desde criança. Não adianta qualquer líder brasileiro comparecer a fórum internacional e mentir. Temos que defender o Brasil, nossos produtos e nossa economia”, disse Dino durante a abertura do 21º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, evento que ocorria ao mesmo tempo em que Bolsonaro discursava na ONU.

Leia a íntegra na Fórum.

