Não apoio Ciro como ser humano, mas defendo seu projeto econômico, diz Tico Santa Cruz

247 - O músico Tico Santa Cruz, apoiador da candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República em 2022, criticou os "modelos" neoliberais de governos anteriores, que, segundo ele, privilegiaram as elites. Para ele, a política econômica de Ciro Gomes seria um passo na direção contrária.

Contudo, o time econômico de Ciro Gomes é liberal ferrenho. Ele incluiu em sua equipe de pré-campanha o economista liberal Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no governo Michel Temer. Também já conversou com outros economistas liberais, entre eles dois dos pais do Plano Real, Persio Arida e André Lara Resende.

Para o músico, a "pessoa" Ciro Gomes não merece os mesmos elogios que a "política econômica". "Acho que o Ciro em alguns momentos se equivoca em algumas falas e decisões. Sou crítico quando isso acontece, porque não acredito realmente que político seja alguém que esteja acima do bem e do mal para não ser criticado. Há uma grande dificuldade do brasileiro de olhar para isso e não encará-los como salvadores da pátria, porque não existe salvador da pátria. Então, eu não sou personalista. Eu não estou apoiando o Ciro Gomes como o ser humano Ciro Gomes, estou apoiando o projeto que o Ciro Gomes representa", disse, ao UOL.

