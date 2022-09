'Não avaliei os riscos políticos', diz Tarcísio sobre vídeo de apoio a Collor

Apoie o 247

247 - O candidato bolsonarista ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse não ter avaliado os riscos políticos ao divulgar um vídeo nas redes sociais defendendo “o legado” e pedindo votos para Fernando Collor de Mello (PTB), que disputa o governo de Alagoas.

“É muito normal em campanha fazer esse tipo de vídeo. Talvez eu tivesse que fazer menos. Às vezes, você não reflete os riscos. Tinha e eu não avaliei”, disse Tarcísio ao chegar ao estúdio do SBT para participar do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, na noite do sábado (17), de acordo com site O Antagonista.

Collor tornou-se uma das figuras mais próximas ao bolsonarismo e é visto com frequência ao lado de Jair Bolsonaro (PL).

