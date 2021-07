'Não cabe às Forças Armadas opinar sobre a atuação de representantes do Legislativo', diz nota do PT

247 - O Diretório Nacional do PT e a bancada do PT no Senado Federal divulgou nota nesta quinta-feira (8) repudiando a tentativa de intimidação por parte das Forças Armadas contra a Casa, personificada neste caso no senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid.

"Não cabe aos comandantes nem ao ministro da Defesa atuar como se fossem um partido político, opinar sobre a atuação de representantes do Poder Legislativo, muito menos tutelar o estado democrático de direito consagrado na Constituição pela vontade soberana do povo brasileiro", diz o texto do partido contra a tentativa de interferência dos militares no Legislativo.

Leia a nota na íntegra:

"A nota divulgada ontem pelos comandantes das Forças Armadas e pelo ministro da Defesa de Jair Bolsonaro é uma tentativa de intimidar as investigações do Poder Legislativo sobre as responsabilidades do governo federal diante da pandemia.

Crimes cometidos contra a população têm de ser apurados, quer tenham sido cometidos por civis ou por militares, pois todos são iguais perante a lei.

Não cabe aos comandantes nem ao ministro da Defesa atuar como se fossem um partido político, opinar sobre a atuação de representantes do Poder Legislativo, muito menos tutelar o estado democrático de direito consagrado na Constituição pela vontade soberana do povo brasileiro.

Ao estimular manifestações como esta por parte dos comandantes, Bolsonaro investe cada vez mais na indisciplina, na insubordinação e na politização inconstitucional tanto das Forças Armadas quanto das Polícias Militares e outras corporações.

O Partido dos Trabalhadores defende a legitimidade do Senado para conduzir a CPI da Pandemia e conclama as instituições e as forças democráticas do país a denunciar e repudiar, com firmeza, o projeto autoritário de Bolsonaro, os ataques e as ameaças de seu governo à democracia em nosso país.

Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores

Bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal".

