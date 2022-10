"Não é hora de frescura. Ou se une todo mundo agora ou acabou", diz Solnik

“Agora acabou esse negócio, acabou ressentimento, tudo. Agora não é mais hora de frescura. Se ficar com frescura, serão 4 anos de Bolsonaro”, afirmou o jornalista edit

247 - Comentando sobre o segundo turno complicado das eleições deste ano, o jornalista Alex Solnik falou à TV 247 que é preciso “mais união”. “A única coisa que precisa é mais união. Não é discurso, não é ‘vamos de casa em casa’. ‘Tá bom, vamos de casa em casa, vamos bater perna’. Não é bater perna, tem que haver acordo político”, afirmou.

Segundo ele, “aqui em São Paulo a situação é mais difícil. Ficou complicado, com 10 pontos à frente do Tarcísio [de Freitas, candidato bolsonarista ao governo]. O único caminho aqui é se entender com os tucanos”.

“Nacional é a mesma coisa. A Simone [Tebet] deixou claro que vai apoiar o Lula, está só esperando o partido. E o partido tem que apoiar o Lula. E o partido do Ciro tem que apoiar o Lula, e o Ciro também”, declarou.

“Agora acabou esse negócio, acabou ressentimento, tudo. Agora não é mais hora de frescura. Se ficar com frescura, serão 4 anos de Bolsonaro. Ou quem é democrata se une agora, ou se une todo mundo que é contra o Bolsonaro, ou é um horror. É hora de unir todas as forças”, disse.

