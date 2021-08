'Não é incompetência, é caso pensado', diz Miguel Reale Jr. sobre governo Bolsonaro

Um dos autores da peça jurídica do golpe contra Dilma Rousseff, o jurista Miguel Reale Jr. destaca que as condutas de Jair Bolsonaro contra recomendações da ciência na pandemia são propositais. "Não é uma incompetência ou uma cisma, é um caso pensado", diz edit

247 - Um dos autores da peça jurídica do golpe contra Dilma Rousseff, o jurista Miguel Reale Jr. afirmou nesta segunda-feira (9) que a conduta de Jair Bolsonaro (sem partido) de ir sem máscara às ruas estimular aglomerações e fazer motociatas é uma demonstração de que as ações dele são de caso pensado.

"Pude verificar que há um plano no sentido de fragilizar totalmente as medidas de precaução", afirmou o jurista em entrevista ao Uol News. "É sempre a conspiração contra a precaução, é conspiração a favor do vírus. Não é uma incompetência ou uma cisma, é um caso pensado. Sempre se trabalhando com a imunidade de rebanho, sempre colocando a economia acima da proteção da saúde", acrescentou.

O jurista reforçou que as ações de Bolsonaro na pandemia podem ser interpretadas como crimes. "O crime de responsabilidade ao mostrar que existia descaso pensado e programado com a saúde. Pode configurar também crime contra a humanidade", disse.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE