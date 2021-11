“Não é PEC do calote, querida imprensa”, ironiza Bolsonaro sobre precatórios

Apoie o 247

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta quinta-feira (11/11), que a PEC dos Precatórios não é “PEC do Calote”, como tem sido chamada por críticos.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) permite a renegociação do pagamento das dívidas do governo com condenação judicial definitiva e, assim, abre espaço no orçamento para a implementação do Auxílio Brasil, programa social que deve substituir o Bolsa Família e imprimir a marca da gestão Bolsonaro.

“Não é PEC do calote, querida imprensa brasileira. Ninguém quer dar calote em ninguém. Dívidas de mais de 20 anos acumuladas, de repente uma decisão judicial falou: ‘Ô, Bolsonaro, paga esse trem aí’. E entra no teto de gastos”, assinalou o mandatário em cerimônia de lançamento de programa para doação de alimentos.

