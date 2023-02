"Não é tanto assim", diz Michelle Bolsonaro sobre salário de R$ 33,7 mil prometido pelo PL

Apoie o 247

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que o salário de R$ 33,7 mil que receberá do PL não é alto para as funções que irá desempenhar como presidente do PL Mulher. “Não é tanto assim. Não é o valor líquido. E, se vou ter de viajar o país todo, preciso ter condições”,disse ela em entrevista ao Correio Braziliense. O valor é próximo do recebido por um deputado federal.

Apesar da declaração, Michelle não conseguiu explicar quais serão exatamente suas funções e nem quando dará início às atividades ligadas ao PL Mulher. “Não sei de nada ainda. Terei uma reunião para tratar disso. Eu ainda estou organizando a minha vida pessoal”, destacou. Michelle foi oficializada à frente do cargo pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, na quinta-feira (16).

O pagamento do salário prometido pelo PL à ex-primeira-dama, porém, é visto como incerto. As contas do partido permanecem bloqueadas pela Justiça desde que a legenda questionou, sem provas, a validade dos segundo turno das eleições por meio da segurança de cerca de 250 mil urnas eletrônicas.

