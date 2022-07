"Não esperem de mim uma postura raivosa. Tenho consciência do que represento", diz Lula

Ex-presidente afirmou que, se eleito em outubro para voltar ao comando do país, governará com "coração muito aberto", como "um homem apaixonado" para "reconstruir" o Brasil edit

247 - Apontado por opositores como rancoroso e vingativo, o ex-presidente Lula (PT) publicou mensagem no Twitter na manhã desta sexta-feira (15) garantindo que não governará com raiva, mesmo após ter visto seu partido sofrer um golpe e ter sido condenado injustamente à prisão.

"Não esperem de mim uma postura raivosa. Eu tenho consciência do que represento para o Brasil e das necessidades do povo brasileiro. E é com essa cabeça, com esse coração muito aberto, de um homem apaixonado, que quero ajudar a reconstruir o país", afirmou.

Em março deste ano, Lula já havia dito que não carrega ressentimento, mas na ocasião acrescentou: "não me peçam para esquecer a putaria que fizeram comigo".

