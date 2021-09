"Não existe direita no Brasil. Existe fã do Bolsonaro", diz Sara Giromini

Apoie o 247

247 - Sara Giromini, que integrava o grupo bolsonarista autodenominado "300 do Brasil", voltou a criticar Jair Bolsonaro e seus apoiadores.

“Cheguei à conclusão que não existe direita no Brasil. Existe fã do Bolsonaro e eu acho isso muito perigoso ”, afirmou Sara, segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Sara classificou os atos de 7 de setembro como desastre e afirma - vejam só - que no Brasil há duas ditaduras: a do Supremo Tribunal Federal e o bolsonarismo.

“De um lado tem a ditadura do STF suprimindo a liberdade de expressão e, do outro, a ditadura bolsonarista que destrói qualquer um que não venere o Jair”, diz Sara.

A bolsonarista foi presa em junho do ano passado durante as investigações sobre um inquérito que investigava atos antidemocráticos - favoráveis ao fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Ela foi acusada de violar a Lei de Segurança Nacional.

Depois da prisão, diz que foi abandonada pelo bolsonarismo. “Eu sou católica, conservadora, de direita. Mas eu não sou bolsonarista porque o bolsonarismo não é uma vertente política, ou pelo menos não deveria ser ”, afirma Sara.

