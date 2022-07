'Não faremos caça às bruxas', diz Celso Amorim sobre futuro de bolsonaristas do Itamaraty no governo Lula

Apoie o 247

247 - Principal conselheiro do ex-presidente Lula (PT) para assuntos de relações internacionais, o ex-ministro Celso Amorim negou que haverá uma "caça às bruxas" no Ministério das Relações Exteriores em relação aos diplomatas bolsonaristas em caso de eleição do petista em outubro.

À Bela Megale, do jornal O Globo, ele afirmou que bolsonaristas podem ser bons profissionais, e que o “Itamaraty é profissional”.

O ex-chanceler ponderou, no entanto, que cargos de confiança dentro do órgão serão dados por Lula, claro, a quem se pode confiar. "Não precisamos fazer nenhum tipo de caça às bruxas. Agora, cargos de confiança são cargos de confiança. Os bolsonaristas terão que entender que não são merecedores de grande confiança da nossa parte, mas isso não quer dizer que não sejam bons profissionais. Lula precisa ter na Argentina, nos Estados Unidos e em outros países e postos importantes pessoas em que confia".

Ainda que diferencie o governo Fernando Henrique Cardoso da gestão Bolsonaro, o ex-ministro lembrou que Lula não promoveu uma perseguição a diplomatas que haviam trabalhado para FHC. "Lula fez o primeiro governo em que todos embaixadores eram diplomatas de carreira. E pessoas que exerceram cargos importantes no governo FHC foram mantidas".

