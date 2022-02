“Não fazem e não deixam ninguém fazer”, diz Gleisi sobre descumprimento de promessa de distribuição de absorventes

Ministra Damares Alves prometeu lançar programa federal em outubro do ano passado, mas até agora o projeto criado pelo PT, em 2019, não saiu do papel edit

247 - A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann, questionou nesta quarta-feira (16) através das redes sociais, o descumprimento da promessa da ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, de distribuição de absorventes para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social, que está há quatro meses atrasado (Damares anunciou, após veto de Bolsonaro, que o programa seria criado em outubro de 2021).

Hoffmann questiona que após quatro meses nada aconteceu e novo projeto não saiu do papel. “Damares prometeu lançar em outubro um programa federal de distribuição de absorventes, estamos em fevereiro e nada saiu do papel. O PT apresentou projeto para garantir o item às mulheres carentes, aprovamos no Congresso e Bolsonaro vetou. Eles não fazem e não deixam ninguém fazer”, tuitou a presidente do PT.

Damares prometeu lançar em outubro programa federal de distribuição de absorventes, estamos em fevereiro e nada saiu do papel. O PT apresentou projeto para garantir o item às mulheres carentes, aprovamos no Congresso e Bolsonaro vetou. Eles não fazem e não deixam ninguém fazer.
February 16, 2022

O projeto de lei aprovado pelo Congresso foi apresentado em 2019 pela deputada Marília Arraes (PT-PE), e por 34 colegas, em uma aliança suprapartidária.

Um estudo do Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA) apontou que cerca de quatro milhões de meninas brasileiras não têm acesso a itens básicos de cuidados menstruais nas escolas.

