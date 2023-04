“Não foi criado para fazer oposição ao governo”, diz Lira sobre superbloco

Apoie o 247

247 — O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), esclareceu que o novo “superbloco” partidário formado por 173 deputados não tem a intenção de fazer oposição ou chantagem ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), informou o G1 .

Segundo Lira, a formação de blocos partidários é comum na Câmara e visa ocupar espaços internos, não sendo uma forma de contrapor-se ao presidente recém-eleito.

“Eu fico, às vezes, me divertindo com as narrativas. Esse bloco que foi criado não é para fazer oposição ao governo, não é para fazer chantagem ao governo. Essas versões que são criadas não ajudam neste momento”, afirmou Arthur Lira.

Embora o bloco contenha partidos aliados ao governo, como PDT e PSB, também abriga siglas como o PP e União Brasil, que não fazem parte da base de apoio do governo.

Lira enfatizou que a composição do “superbloco” não está relacionada com eleições futuras. O presidente da Câmara também afirmou que a nova configuração de forças na Casa não afeta a relação com o governo e que a Câmara não está criando dificuldades para o Palácio do Planalto. Ele ainda destacou a importância da aprovação do novo marco fiscal e da reforma tributária, projetos que devem ser votados neste semestre.

