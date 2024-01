“Não foi golpe, foi uma armadilha da esquerda”, diz Bolsonaro sobre 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - Apesar de todas os indícios que pesam da articulação de Jair Bolsonaro na incitação para um golpe de estado no país, o extremista segue fugindo de sua responsabilidade perante os atos golpistas de 8 de janeiro. Em entrevista concedida à CNN Brasil, ele lamentou as depredações a prédios públicos no dia 8 de janeiro de 2023 e ainda disse que os atos foram uma armadilha da esquerda.

“Nós temos a certeza de que aquilo foi uma armadilha por parte da esquerda. Infelizmente, não foi para frente a investigação. Nem o próprio general G. Dias fez parte do corpo final da CPMI. Então, a CPMI não serviu para absolutamente quase nada. Lamentável. Não é do pessoal que nos segue, que nos acompanha, pessoal bolsonarista, pessoas de direita, pessoal conservador nunca foi de fazer isso aí.”

