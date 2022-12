"Não há espaço no Brasil para terrorismo", diz Rodrigo Pacheco

"As eleições se findaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito que tomará posse no dia 1º de janeiro", afirmou o presidente do Senado edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), usou o Twitter nesta segunda-feira (26) para condenar a tentativa de um ataque terrorista em Brasília por parte do bolsonarista George Washington Sousa, que pretendia explodir um caminhão-tanque carregado com combustível no entorno do aeroporto da capital federal.

"Não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo, como a tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis, em Brasília, felizmente abortada pelas forças de segurança", publicou.

Pacheco ainda disse que as eleições acabaram e destacou que o povo brasileiro escolheu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para chefiar o país pelos próximos quatro anos. "As eleições se findaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito que tomará posse no dia 1º de janeiro. O Brasil quer paz para seguir em frente e se tornar o país que todos nós desejamos!".

