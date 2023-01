"Não haverá impunidade e vamos até as últimas consequências", diz Cappelli sobre terroristas

Apoie o 247

247 - O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, nomeado interventor da segurança Pública do Distrito federal, afirmou que “não haverá impunidade” para os terroristas bolsonaristas que depredaram a sede dos Três Poderes no domingo (8).

“A gente vai cumprir a lei até as últimas consequências, com equilíbrio e razoabilidade, para que fique claro que ninguém vai atentar contra o Estado Democrático de Direito no Brasil e isso vai ficar impune, que as pessoas vão atentar contra as instituições e não vão sofrer nada. Vão sofrer. Não haverá impunidade, e nós vamos até as últimas consequências. Já estamos fazendo identificação, lavrando os autos e encaminhando todos para as unidades prisionais”, disse Cappelli em entrevista à TV Globo na noite da segunda-feira (9)

Nesta linha, segundo a reportagem, a Advocacia-Geral da União (AGU) também vai pedir o bloqueio de bens de mais de 100 empresas suspeitas de financiar os atos golpistas e antidemocráticos.

