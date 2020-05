“Não me lembro de ter xingado", diz Weintraub sobre ministros do STF

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, negou-se a responder se xingou ou não os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na reunião ministerial cujo vídeo foi requisitado pela Corte e limitou-se a dizer que "mamãe me ensinou a não ser boca suja".

A declaração foi durante participação no programa do Datena, na rádio Bandeirantes. O apresentador ainda insistiu já tentando justificar tal comentário dizendo que Weintraub poderia não ter falado palavrão, mas ter xingado os ministros do STF.

Weintraub continuou a fugir do assunto, dizendo que Datena deveria convidá-lo para o programa para que ele pudesse falar mais, mas afirmou: “Não me lembro de ter xingado, não é do meu feitio. […] Eu não me lembro de ter falado alguma coisa de baixo calão. Se você me perguntar se estou satisfeito com o que está acontecendo no Brasil, vou responder que estou muito chateado.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.