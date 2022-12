"Não podemos baixar a guarda para lavajatistas", diz Marco Aurélio de Carvalho sobre mudança no comando da PRF

Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, elogiou o recuo do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, na indicação para o comando da Polícia Rodoviária Federal (PRF) edit

247 - O jurista Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, afirmou que o senador eleito e futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), acertou ao recuar da indicação do policial rodoviário Edmar Camata para o comando da Polícia Rodoviária Federal (PRF). "Não se trata de perseguição. Não podemos baixar a guarda para lavajatistas. Sabemos o que fizeram com o país, deixaram um rastro de destruição e de miséria", disse Carvalho, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

A indicação de Camata foi derrubada por Dino após virem à tona postagens feitas pelo policial rodoviário em apoio à Lava Jato, operação que resultou na prisão ilegal do presidente Lula da Silva em 2018, o que gerou uma forte insatisfação na base petista. Menos de 24 horas depois, Dino anunciou o policial rodoviário federal Antônio Fernando de Oliveira para o cargo de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal.

"Ele merece nosso reconhecimento e nosso aplauso. Uma das maiores virtudes na política e na vida é reconhecer equívocos e tentar corrigi-los. Isso dá dimensão da grandiosidade do Dino e mostra que ele está à altura do cargo. Ele está montando uma equipe fantástica e demonstrou na desistência do nome uma virtude. Não podemos ter compromisso com o erro", disse Carvalho.

