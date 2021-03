“Não se iludam: não vai ter apoio da burguesia para o Lula”, diz Rui Costa Pimenta

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, repercutiu na TV 247 a volta do ex-presidente Lula ao tabuleiro político-eleitoral e a histórica entrevista coletiva concedida pelo ex-presidente na última semana. Ele alertou, porém, que não adianta nutrir esperanças por um possível apoio da elite brasileira ao petista em 2022.

Este setor, segundo Rui, se não conseguir apresentar de imediato nenhum nome com o “mínimo de viabilidade”, apoiará Jair Bolsonaro na próxima eleição. “É importante que o pessoal não se iluda de que a burguesia vai apoiar o Lula. Não vai ter burguesia para o Lula. Os sinais imediatos foram muito fortes”.

Para o presidente do PCO, Lula é o único candidato de oposição com força política para mobilizar a sociedade contra a guerra que será deflagrada pela burguesia e pela grande imprensa contra candidatos anti-elite. “Contra o Lula vai ter uma guerra da burguesia. Já foi enunciado, a bolsa se manifestou, os militares se manifestaram, todos os jornais da burguesia estão mega assanhados contra o Lula; vai ser uma guerra. Agora, se não for o Lula, vai ser uma guerra perdida. Com o Lula ainda existe a possibilidade de fazer uma mobilização e ganhar essa guerra”, avaliou.

