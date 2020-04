‘Não se pode dar poder extra ao Estado para combater a crise’, diz Rui Costa Pimenta

Dirigente do PCO, Rui Costa Pimenta debateu na TV 247 o aprofundamento da repressão estatal em nome do combate ao coronavírus. Para ele, isso é algo que pode levar à implementação de uma ditadura no Brasil. Assista edit

247 - O presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, discutiu na TV 247 o aumento da repressão estatal sob o pretexto do combate ao coronavírus. Governadores, em nome do isolamento social, estão aplicando multas, prisões e agredindo quem está desrespeitando, afirmou o jornalista, dando como exemplo os nomes dos governadores de direita João Doria (SP) e Wilson Witzel (RJ).



“Desde o primeiro momento do isolamento, a tendência repressiva do Estado se acentuou de maneira extraordinária”, observou. O governo, afirmou, precisaria utilizar métodos de convencimento e aconselhamento, utilizando as instituições para discutir com o povo. “O vírus não autoriza qualquer tipo de barbaridade política. Violência estatal de forma alguma se justifica”, reforçou.

Rui coloca que a pior aposta é dar poder totalitários ao Estado em momentos críticos achando que ele não será usado depois da crise. Para reforçar o argumento, o jornalista citou o ex-agente da CIA Edward Snowden que recentemente declarou que os governos estão aproveitando a pandemia para “ construir a arquitetura da opressão ” para se ter um controle maior sobre a comunicação tecnológica e virtual.



Ele reforça que o combate ao vírus tem que ser feito dentro da lei. “Não podemos ter confiança em governadores como Witzel, Doria, Zema, Ibaneis”, que “estão estabelecendo uma verdadeira ditadura em nome do combate ao coronavírus”, declarou.

Em sua avaliação, a esquerda brasileira está totalmente “desnorteada” diante da crise, apoiando a repressão da direita em prol da “boa causa”, como o prefeito de Araraquara Edinho Silva (PT), que anunciou medidas repressivas para prevalecer o isolamento na cidade do interior paulista. Rui afirma ser um absurdo a esquerda mudar seu posicionamento histórico para defender a repressão em nome do combate à crise. “A esquerda virou sócia da direita na utilização do aparelhamento da repressão estatal, do Estado capitalista”, avaliou.

“[A esquerda] está ajudando a criar uma verdadeira ditadura”, disse ainda o dirigente do PCO, comparando a atual situação no país e no mundo com o livro do escritor inglês George Orwell, 1984. Para ele, no mundo todo, os governos estão aumentando a vigilância por meio da internet e aplicativos virtuais, como Google, rastreadores dos celulares, aplicativos de trajeto, redes sociais e assim por diante. “Existe um esforço para tornar isso normal”.

Rui colocou que a espionagem é inconstitucional e ilegal, mas mesmo assim a direita conseguiu arrastar a esquerda para apoiar medidas totalitárias por causa da crise. A esquerda não pode compactuar com isso, ressaltou. O analista político acha “grave” a ideia de que o povo deve ser “tratado no chicote” para fazer alguma coisa. Segundo ele, isso só pode levar a uma ditadura de caráter de extrema direita no Brasil. O apoio da esquerda a isso é “uma perda de personalidade”, uma vez que o método deve ser o do convencimento, não da repressão.

