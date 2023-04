Não se pode melhorar o serviço público sem contratar mais gente, diz Lula

Antes de discursar no Palácio do Planalto, Lula assinou uma medida provisória que reajusta os salários dos servidores públicos federais em 9% a partir de 1º de maio edit

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que os serviços públicos não podem melhorar se não houver a contratação de mais servidores e que será necessário fazer concursos em várias carreiras para repor "aquilo que tinha desaparecido".

Antes de discursar no Palácio do Planalto, Lula assinou uma medida provisória que reajusta os salários dos servidores públicos federais em 9% a partir de 1º de maio.

"Ás vezes há uma incompreensão, não sei se por má-fé ou não, mas todas as vezes que a gente fala em fazer concurso algumas pessoas começam a falar 'começou a gastança'. As pessoas não querem compreender, mas sabem que é assim, não querem compreender que para melhorar qualquer serviço público em qualquer país do mundo, você tem que contratar seres humanos", disse Lula.

O presidente também defendeu a valorização salarial dos funcionários públicos, ao argumentar que as carreiras públicos precisam atrair os funcionários mais qualificados, e prometeu que seu governo dará um tratamento com "respeito, decência e dignidade" ao funcionalismo.

"Não tem saída, a gente tem que melhorar os salários das pessoas para a gente ter as pessoas de mais qualidade aqui", afirmou, arrancando aplausos da plateia composta majoritariamente por sindicalistas.

