"Não serei candidato ao Senado", garante Moro

247 - Diante de rumores de que o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato, poderia abrir mão de sua candidatura ao Palácio do Planalto para concorrer ao Senado, ele publicou vídeo no Twitter reafirmando que disputará a Presidência.

"Não serei candidato ao Senado. Tem muita gente mentindo na cara dura por aí porque tem medo de uma candidatura minha", disse o ex-juiz. Ele tem somente 9% das intenções de voto e não oferece - por enquanto - risco a Lula, com 44%, e Jair Bolsonaro (PL), com 24%, de acordo com pesquisa Ipespe.

O levantamento foi realizado entre 10 e 12 de janeiro de 2022 com 1.000 entrevistados ouvidos por telefone por meio do Sistema CATI IPESPE. A margem de erro máximo estimada é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95,5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09080/2022.

Ainda que as pesquisas mostrem seu desempenho pífio, Moro afirmou que ele tem capacidade para "romper essa polarização".

