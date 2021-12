“Não sou assassino”, grita um dos réus no caso do incêndio da boate Kiss

Apoie o 247

247- O ex-produtor musical da banda Gurizada Fandagueira Luciano Augusto Bonilha gritou "não sou assassino" ao chegar ao Fórum de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (01) para o julgamento no caso da boate Kiss. Ele é uma das pessoas acusadas de serem os responsáveis pelo incêndio que matou 242 pessoas e feriu outras 636 no dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria (RS).

De acordo com reportagem do UOL, Bonilha, que hoje atua como DJ, estava bastante nervoso e passou mal ao ingressar no prédio. O réu estava acompanhado de seus advogados e precisou ser encaminhado para a enfermaria do tribunal.

Com atividades diárias, inclusive aos fins de semana, a Justiça acredita que o julgamento deve durar cerca de 15 dias.

Além de Bonilha, os réus são os dois sócios da boate —Elissandro Callegaro Spohr, conhecido por Kiko, e Mauro Londero Hoffmann — e o músico Marcelo de Jesus dos Santos.

Nesta quarta-feira, na instrução plenária, prevista para iniciar no período da tarde, 14 sobreviventes serão questionados pelo juiz, pelo Ministério Público, pelo assistente de acusação e pelos defensores dos réus.

